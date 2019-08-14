شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يصل تونس لإحياء حفل غنائى بمهرجان "سيليانا " غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم هانى شاكر، نقيب الموسيقين، إلى تونس لإحياء مهرجان سيليانا، غدا الخميس، معبرا عن سعادته بلقاء الجمهور التونسى.

وشارك هانى شاكر، جمهوره بصورة له فى الطيارة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "صباح الخير لأحلى ناس أنا فى طريقى لتونس الخضرا الجميلة بأهلها وناسها الطيبين وكلى شوق لمقابله جمهورى الحبيب في تونس في فعاليات مهرجان سيليانا بكرة إن شاء الله".

كما نشر شاكر، بيانًا جاء فيه: "يحيى أمير الغناء العربى حفله فى مدينه سيليانا بتونس الحبيبة فى مهرجان سيليانا الغنائى يوم 15 أغسطس.. وعبر الفنان هانى شاكر عن سعادته بلقاء الجمهور التونسى فى سيليانا، وتمنى أن يكون لقائه بالجمهور التونسى مميزاً، كما كان فى حفله فى مهرجان قابس".