شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالى بحفل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حكيم حفلا ضحما فى الساحل الشمالى، أمس الثلاثاء، الذى وافق ثالث أيام عيد الأضحى، بحضور جماهيرى كبير من مختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.







حفل حكيم فى الساحل



حفل حكيم فى الساحل



حفل حكيم فى الساحل



حفل حكيم فى الساحل



حفل حكيم فى الساحل



حكيم



حكيم



حكيم



حكيم



حكيم

Advertisements



حكيم



حكيم



حكيم



حكيم



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل



حكيم يشعل الاجواء فى الساحل