شكرا لقرائتكم خبر عن مُشاهد لـ أحمد حلمى: فيلمك وحش أوى.. والفنان يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفنان أحمد حلمى عددا كبيرا من ردود الفعل من قبل جمهوره على فيلمه الجديد "خيال مآتة" الذى طرحه ثانى أيام عيد الأضحى، وأبدى البعض إعجابهم بالفيلم، وآخرون وجدوه أنه أقل من أفلام حلمى الماضية، لكن المفارقة أن أحد مشاهدى الفيلم، أبدى رأيه السلبى لأحمد حلمى، وأكد له عدم إعجابه بالفيلم ولم يكن يتوقع أن يقدم ذالك الفيلم بعد غياب.

وكتب المغرد مصطفى للفنان أحمد حلمى، على تويتر، قائلا: "الفليم وحش أوى ياريس"، ولم ينزعج حلمى من النقد بل استقبله بصدر رحب وأعاد نشر التغريدة وكتب عليها قائلا: "كنت أتمنى إنه يعجبك يا درش".

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.