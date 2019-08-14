شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستكمل احتفالات عيد ميلادها مع ابنتها "ستورمى" وترافيس سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت احتفالات نجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر بعيد ميلادها الـ22 مستمرة وتتحاكى بها وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم، ويرصدون أدق تفاصيلها، حيث تقيم جينر لمدة أسبوع فى إيطاليا على متن يخت ضخم وفاخر بقيمة 250 مليون دولار وذلك فى بورتوفينو وتستمر الاحتفالات مع أصدقائها المقربين وأفراد عائلة كاردشيان.

التقطت عدسات المصورين عددا من الصور لكيلى جينر بصحبة ابنتها الوحيدة "ستورمى" ذات الـ 18 عاما على متن اليخت، وكانت جينر وابنتها مرتديات ملابس زرقاء متطابقة، كما ظهر نجم الراب الشهير ترافيس سكوت بالصور وهو يدلل ابنته "ستورمى".



كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها

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كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها



كيلي جينر و ابنتها