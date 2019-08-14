شاهد.. مي العيدان تتحدث للمرة الاولى عن وفاة والدتها: “ذبحوها بدم بارد”

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:49 مساءً - فاجأت الاعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها بمقطع فيديو تحدثت فيها عن والدتها كاشفة للمرة الاولى ظروف وفاتها في مستشفى مبارك الحكومي.

وقالت مي العيدان أن والدتها توفيت في العام 2009 بعد دخولها الى العناية المركزة وقالت: “مستشفى مبارك ذبحوا أمي بدم بارد، وانا اتحدث عن المستشفيات الحكومية في الكويت كي لا تتكرر هذه الحوادث”.

وأضافت “امي كان عندها جرح فوق الركبة بمساحة قليلة، وقالوا انهم سيضعون نسبة من مواد الاكسدة لحماية الجسم من التسمم”، لافتة الى أن الطبيب وضع كمية أقل من المادة المطلوبة لشفائها ربما لأنه لم يكن يمتلكها، ما تسبب في تسمم كل جسمها وبقت 4 أشهر في العناية المشددة” وتابعت: “نقلناها بعدها الى لندن واعدناها في تابوت”.

واعتبر عدد كبير من متابعيها ان ازمة فجر السعيد الصحية والخطأ الطبي الذي ادى الى خلل في وظائفها الحيوية بسبب نزيف داخلي، جعل العيدان تتذكر حادثة وفاة والدتها الحزينة.