كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:49 مساءً - طرحت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” يوتيوب ” كليب أغنيتها الجديدة ” يابا يابا ” .
الأغنية من كلمات المؤلف ” مؤمن راجح ” وألحان وتوزيع ” مودي منير ” .
وتغني مايا باللهجة الصعيدية في كليبها الجديد مع تغيير في ملامحها .
وكانت الفنانة مايا دياب كشفت عن تأجيل طرح كليبها الغنائى الجديد ” يابا يابا “الذي كان من المقرر طرحه يوم أمس الثلاثاء على موقع يوتيوب .
وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” أمس قائلة : ” لظروف خارجة عن إرادتنا سيتم تأجيل نشر كليب يابا يابا حتى يوم غد بتمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية على يوتيوب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تطرح كليبها الجديد ” يابا يابا ” وتغني باللهجة الصعيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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