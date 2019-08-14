دولة عربية تعلن إطلاق مبادرة ” دراجة لكل مواطن “

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:49 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إعتزامها إطلاق مبادرة رياضية تحمل إسم ” دراجة لكل مواطن ” .

تأتي تلك المبادرة ضمن السياسة التي تهدف إليها الوزارة في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة .

كما تعمل على تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطنين وممارسة الرياضة بشكل مستمر .

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر المقبل .

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب ” أقل من سعر السوق ” بالتعاون مع شركات الدراجات وتوفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط .

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