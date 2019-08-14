متابع لشريف مدكور : ” بطل تعمل لايفات وانت نايم ” .. وشريف يرد ” يكفيك شر المرض يا أصيل يا متحضر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 02:49 مساءً - تعرض الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” إلى انتقادا من أحد متابعيه في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” حول ظهور شريف في معظم مقاطع الفيديو الذي يظهر بها ” لايف ” وهو نائما على ظهره .

وجاءت رسالة هذا المتابع قائلا فيها : ” ما تبطل تعمل لايفات وانت نايم على ضهرك واعمله بشكل متحضر ولو هتكتب أو تقول حاجة المفروض انك مذيع ليك قرائك وعيب اللي بتعمله ده عايز تعمل لايف اقعد على حيلك واعمله بطل تقعد تعمله وانت نايم ” .

ليرد شريف مدكور على هذا المتابع وكتب : ” أتمني جلسات الكيمو تخلص حضرتك علشان صحتي ترجع و مفضلش نايم ربنا يديلك الصحة ويكفيك شر المرض يا أصيل يا متحضر ” .

وأضاف : ” لما تدخل تكلم حد قول مساء الخير السلام عليكم hi اي حاجه علشان تكون أكثر تحضرا ” .

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ويرد المتابع بإنه فعل ذلك من باب العشم بينهما وإنه صديق لشريف ويرسل له هذا الكلام لإنه يحبه .. ونفى شريف مدكور ذلك قائلا : ” العشم ده لما نكون نعرف بعض أو أصدقاء لكن أنا معرفش اإت مين و بطل تبعت للناس تقول إن احنا أصدقاء إنت كده بتكذب ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعي ومحبي شريف مدكور على المنشور الذي نشره شريف حول ما حدث متضمنا الرسائل التي دارت بينهما متمنيين له الشفاء العاجل ووجهوا هجوما قاسيا لهذا المتابع حول الطريقة السيئة التي تحدث بها .