- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم المصري عمرو دياب، لاحياء حفلًا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة، ١٦ أغسطس، لأول مرة في «الميوزيك أرينا» في الساحل الشمالي بمجمع الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
وتتسع منطقة «الميوزيك أرينا»، لأكثر من ٢٠٠٠٠ متفرج وبأحدث التجهيزات، وتم إعداد مسرح بمواصفات خاصة لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات «vip» والـ«vvip وlounges».
ويستعد الهضبة لهذا الحفل وقام بالإعلان عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعدّ عمرو دياب مفاجأة لجمهوره بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد «أنا غير»، بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا جدًا على الحضور من كل الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يستعد لإحياء حفل ضخم في «العلمين الجديدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.