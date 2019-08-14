ليام هيمسورث يتجاوز أحزان الانفصال عن مايلي سايروس.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
جاء خبر خبر انفصال النجم ليام هيمسورث عن زوجته المغنية الشابة مايلي سايرس بعد خيانتها له مع سيدة أخرى، مفاجئ بصورة كبيرة لدى عشاق ومحبي النجمة الثنائي العالمي.
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن صورة انتشرت لمايلي أثناء تبادلها للقبلات مع كايتلين كارتر، قضت على الزواج بين ليام ومايلي الذي استمر ل 8 أشهر فقط.
ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات من الظهور الأول للنجم العالمي الشاب بعد الفضيحة، ظهر خلالها أثناء ممارسته لرياضة ركوب الأمواج بسواحل أستراليا برفقة شقيقه النجم كريس هيمسورث.
وكانت الصورة التي ظهرت بها مايلي وهي تتبادل القبلات مع فتاة أخرى، نتيجة لميولها الجنسية المغايرة التي اعترفت بها بالرغم من زواجها رسميا بليام هيمسورث في ديسمبر 2018 الماضي.
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