اطلالة غريبة لكريس جينر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت كريس جينر، وهي الأمبراطورة الكبرى لعائلة كاردشيان، في صورة مفعمة بالحيوية، حيث تعرف دائما أنها واحدة من أرقى النجمات فى العالم، وجاء ذلك خلال تواجدها فى بورتو فينو احتفالا بعيد ميلاد ابنتها النجمة كيلى جينر.

وكان المصورون قد التقطوا مجموعة من الصور للنجمة كريس جينر البالغة من العمر (63 عاما)، حيث ظهرت كريس مرتدية فستان طويل مطبوع عليه “زهور عباد الشمس”، وقد حمل الفستان إمضاء دار أزياء ” Dolce & Gabbana ” وصل سعره إلى 1700 جنيه استرلينى.

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وعلى جانب أخر، فاجأت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كريس جينر، مؤخرا، المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بحصولها على خدمات حارسها الشخصي إيدان يميني، الذي استمر في العمل مع النجمة بريتني على مدار سنوات.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت نقلًا عن مصادر مقربة من “كريس”، بأنها نجحت في الحصول مؤخرًا على خدمات الحارس الشخصي المحترف إيدان يميني، صاحب شركة “Black Box” للحراسات الأمنية، وذلك بعد أن ظل يعمل مع بريتني على مدار سنوات طويلة.

وأضافت التقارير أن السر وراء سعي كريس للاستعانة بحارس شخصي محترف مثل إيدان، هو اتساع نشاط عائلتها وبناتها واحتياجهن أكثر من أي وقت مضى لمستوى عال من الحراسة، لا سيما بعد واقعة السرقة التي تعرضت لها كيم كارداشيان في باريس عام 2016.