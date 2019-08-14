- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعتذر الفنان والمطرب المصري تامر حسني عن عدم إحيائه حفل غنائي بعد غد الخميس في مدينة صلالة بسلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
النجم المصري نشر بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، أعتذر عن عدم التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية.
وتابع تامر حسني: تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، ونوافيكم إن شاء الله بأي جديد.. كل الشكر.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعتذر عن عدم إحياء حفل غنائي في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.