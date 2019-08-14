تامر حسني يعتذر عن عدم إحياء حفل غنائي في عمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر الفنان والمطرب المصري تامر حسني عن عدم إحيائه حفل غنائي بعد غد الخميس في مدينة صلالة بسلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

النجم المصري نشر بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، أعتذر عن عدم التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية.

وتابع تامر حسني: تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، ونوافيكم إن شاء الله بأي جديد.. كل الشكر.