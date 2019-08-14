مايا دياب تطرح كليب أغنية «يابا يابا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة مايا دياب فيديو كليب أغنيتها الجديدة “يابا يابا”، وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

أغنية “يابا يابا” من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب كريستيل يونس.

وتقول كلمات الأغنية:

”قيداله صوابعي انا يابا العشرة شمع

ف غيبته بصونه انا يابا بمليون سبع

انا مش بعارضه يابا واقوله يابا

علي حاجة لع..لع..لع

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بصحالة يابا م النجمة انا واستناه

لجل ان احبه انا يابا وابقى معاه

بفضل اهاوده يابا وعمال يابا

حبل الوصال يقطع.. ما بقاش ينفع

وكانت الفنانة مايا دياب كشفت عن الموعد الجديد الذى تطرح فيه كليب أغنيتها الجديدة “يابا يابا”، حيث يتم طرحه اليوم فى الثانية ظهرا عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وكانت مايا دياب قررت تأجيل طرح كليب “يابا يابا” أمس بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

والجدير بالذكر أن مايا دياب أحيت حفلا غنائيا منذ أيام بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت أغانيها الشهيرة، إضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها، للتفاعل مع الجمهور العراقى.