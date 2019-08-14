قرار جديد من محكمة دبي ضد زينة في قضية الاعتداء على طفلة أمريكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة الاستئناف في دبي تخفيف حكم الغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية زينة وشقيقتها وأسرة أمريكية ليصبح 5 آلاف درهم بدلًا من 10 آلاف درهم.

وجاء هذا الحكم بعد أن استمعت هيئة محكمة الجنح في الجلسة الأخيرة إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده بالمطعم حين حدثت الواقعة.

الشاهد أكد أنه كان متواجداً بالمطعم الذي شهد وقوع الحادث،لافتا إلى أن زينة اعتدت بالضرب على طفلة صغيرة تبلغ من العمر 12 عامًا اعتقادا منها أنها قامت بتصوير نجليها التوأم.

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وأضاف أن أسرة الطفلة حاولت تفهم سبب ما فعلته زينة إلا أن شقيقتها قامت بالإعتداء بالضرب على الأم واعتدت زينة بالضرب على الأب الذي حاول الدفاع عن زوجته وابنته.

وتحولت القضية إلى اعتداء متبادل بعدما تقدمت زينة وشقيقتها ببلاغ يؤكد أن الأسرة اعتدت عليهما بالضرب مما دفع المحكمة لفرض غرامة على جميع الأطراف.

والواقعة تعود إلى شهر يونيو من العام الماضي، حيث اتهمت زينة الطفلة ووالدها بالعتداء عليها وانتهاك خصوصيتها، بينما أكد والد الطفلة أن زينة وشقيقتها اعتدوا عليهم وأن طفلته لم تكن تصور زينة بل كانت تصور شقيقها ذو الخمس سنوات، واتهم شقيقة زينة بأنها عضته في كتفه وهجمت عليه.