بلقيس تقضي أجازة عيد الأضحى مع زوجها وابنها في إيطاليا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اليمنية بلقيس مع زوجها سلطان بن عبد اللطيف وطفلهما “تركي”، إلى عدد من الجزر الإيطالية لقضاء أجازة عيد الأضحى هناك، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

الفنانة اليمنية شاركت جمهورها بمقطع فيديو من رحلتها، ظهرت فيه على ظهر يخت مع زوجها وابنهما،وقد غلب على الأجواء طابع المرح والبهجة.

بلقيس أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “انا وسلطان وتركي نقول لكم أضحى مبارك بعد الزحمة من ربوع اجازتنا الصيفية في الجزر الإيطالية الساحرة”.

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يُذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس كانت قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في كليبها الأخير لأغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.

وكانت بلقيس قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها «تركي» الذي أكمل عامه الأول، منذ عدة أشهر، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو طريف بهذه المناسبة.