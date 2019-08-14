رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية يسرا، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إخلاء الروضة الشريفة لها مع صديقاتها إلهام شاهين، وهالة سرحان، خلال أدائهن مناسك الحج.
يسرا، قالت خلال تصريحاتها لجريدة “عكاظ”، السعودية: “لم يتم مجاملة أحد على حساب النظام، والصورة التي جرى تداولها، تم التقاطها وقت خروج المصلين من زيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وصادفت أن اللقطة كانت فردية لهن”، مؤكدة ان الروضة الشريفة لم تفتح لهن.
وكشفت الفنانة يسرا، عن قصة ضياع صديقتها الفنانة إلهام شاهين في المشاعر المقدسة، موضحة أن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي وإعادتها.
وتابعت، أن سبب قدومها للحج ھو أداء الفريضة عن والدتها التي توفيت مؤخرًا، وذلك برفقة الفنانة إلهام شاھین والإعلامية هالة سرحان.
وأضافت “بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني لوحدي بسبب تعبي لذلك تواجدت هنا لأداء ھذه الحجة عن والدتي برفقتهم”.
وكانت يسرا قد تخفت خلال أدائها مناسك الحج بارتداء نقاب على وجهها، وتعد هذه هي المرة الثالثة لها لأداء مناسك الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة خلال أدائها مناسك الحج.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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