مغني أوبرا شهير متهم بـ"سوء السلوك الجنسي"‎

قالت دار أوبرا لوس أنجلس، الثلاثاء، إنها ستحقق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد مغني الأوبرا الإسباني الشهير بلاسيدو دومينجو، فيما ألغت مؤسستان في أمريكا حفلات مقررة للمغني الشهير.

وألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو وأوركسترا فيلادلفيا حفلات مقررة لدومينجو في سبتمبر وأكتوبر 2019.

في المقابل، قررت هيلجا رابل ستادلر، مديرة مهرجان سالزبورج في النمسا؛ حيث سيغني دومينجو في 25 و31 أغسطس/آب الجاري، عدم إلغاء العرضين.

وأوضحت، في بيان: "أعرف بلاسيدو دومينجو منذ أكثر من 25 عاما وأعجبت منذ البداية بالطريقة التي يعامل بها موظفي المهرجان".

وأضافت "أرى أنه من الظلم على الصعيد الإنساني أن نصدر أحكاما نهائية اعتبارا من الآن".

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وقالت 9 نساء، في تقرير صحفي، قبلت واحدة منهن فقط الكشف عن اسمها، إنهن تعرضن لتحرش جنسي من نهاية الثمانينيات من قبل المغني الشهير الذي يُعَد أكبر نجم على قيد الحياة في الغناء الأوبرالي، حيث يبلغ عمره 78 عاما.

وإلى جانب النساء الـ9، قالت 40 امرأة أخرى إنهن شهدن على تصرفات غير مناسبة من قبل النجم العالمي.



وقال بلاسيدو دومينجو (78 عاما)، في بيان: "ادعاءات هؤلاء الأشخاص الذين لم يكشفوا عن هويتهم ويعود بعضها إلى 30 عاما تثير الاضطراب وهي غير صحيحة كما وردت".

وأضاف: "لكن من المؤلم معرفة أنني قد أكون أزعجت أي شخص أو وضعته في موقف ضيق حتى لو كان ذلك يعود إلى فترة بعيدة".

وقال المغني الذي اشتهر عالميا أيضا من خلال عروض "مغنو التينور الثلاثة" إلى جانب لوتشيانو بافاروتي وخوسيه كاريراس "كنت أظن أن كل تفاعلاتي وعلاقاتي مرحّب بها".

وشدد الفنان الذي سجل أكثر من 100 ألبوم وقدم 4 آلاف عرض خلال مسيرته الممتدة على نصف قرن، على أن "القواعد التي ينبغي احترامها اليوم مختلفة جدا عما كانت عليه في الماضي وأنا سأحترم أرقى القواعد".