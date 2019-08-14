وفاة والد الفنان جاد نخلة

Aug 14, 2019
توفي السيد كميل نخلة والد الفنان جاد نخلة، اليوم الأربعاء، الواقع في 14 آب 2019.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس، 15 آب 2019 في كنيسة مار الياس الحي – عانا.
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة الواقعين في 15 و 16 آب 2019 في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.
ويوم السبت الواقع فيه 17 آب 2019 في صالون كنيسة سانت ريتا – حرش تابت من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنان جاد نخلة ومن عائلة الفقيد.
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