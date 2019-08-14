بشرى علمي تكشف كواليس لقائها مع محمد رمضان خلال زيارته إلى بيروت

كشفت مليحة العرب 2019 المغربية بشرى علمي، أنها التقت الممثل المصري محمد رمضان في لبنان خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بيروت حتى قبل أن يرى فيديو كليب أغنية "أنساي" النور، والذي جمعه بالفنان المغربي سعد مجرد. وأكدت أنها تستعد للسفر إلى مصر خلال المرحلة المقبلة تمهيدًا للدخول بشكل تدريجي إلى عالم السينما والغناء في آن واحد، وقالت عن هذه الخطوة: "أملك موهبة الصوت الجميل والتمثيل في نفس الوقت ومن البديهي أن أسعى للتعبير عن نفسي بالشكل الذي يلبي طموحاتي وهناك إمكانية كبيرة للوقوف أمام النجم محمد رمضان في حال توفرت الفرص المناسبة". وأوضحت بشرى، أن البداية مع فن الغناء سوف تشمل أكثر من لهجة وأبرزها المغربية والمصرية واللبنانية، وأشارت إلى أنها اجتمعت مع بعض الشعراء و الملحنين في لبنان، وسوف تستكمل نشاطها فور عودتها إلى المغرب وبعدها ستنتقل إلى مصر لاختيار ما يناسبها من الاغنيات. وقالت: "البداية ستكون مع أغنيات منفردة وأكثر من فيديو كليب وبعدها ستكون هناك مرحلة سوف أتفرغ فيها للسينما والدراما بين مصر والمغرب". وتابعت بشرى علمي: "عيني على النجومية العربية واتعاون مع فريق عمل له خبرته في هذا المجال وسوف أسعى إلى تحقيق الكثير من الأحلام دون أن يتعارض هذا النشاط مع مهمتي كملكة جمال".

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