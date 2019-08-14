"أولد تاون رود" تحطم الأرقام القياسية لأفضل الأغنيات

واشنطن- لايف ستايل
يتجه ليل ناس إكس للحصول على المركز الأول في قائمتين جديدتين لأفضل الأغنيات بفضل النجاح المدوي لأغنية "أولد تاون رود."
وتغلبت الأغنية على ماريا كاري و"ديسباسيتو" لتصبح الأطول تواجدا على عرش المركز الأول في تاريخ أفضل مائة أغنية حيث أصبحت الآن في المركز رقم 1 لقائمة أغنيات آر آند بي/ هيب هوب وأغنيات الراب على الترتيب.
وتجاوزت "أولد تاون رود"، التي تتربع على المركز الأول في أسبوعها التاسع عشر، الرقم القياسي لأغنية دريك "وان دانس" على قائمة أغنيات آر آند بي/ هيب هوب. كانت أغنية دريك قد استمرت 18 أسبوعا في المركز الأول.
كما تتربع أغنية ليل ناس إكس أيضا على المركز الأول في أسبوعها التاسع عشر لقائمة أفضل أغنيات الراب. وتتغلب بذلك على أغنيات "هوت لاين بلينغ" لدريك و"فانسي" لإيغي أزاليا و"هوت بويز" لميسي إليوت.
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