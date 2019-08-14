شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يصل الى 66.7 مليون جنيه إيرادات بعد 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و524 ألفا و345 جنيها فى شباك التذاكر أمس الثلاثاء، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم فى 3 أسابيع عرض إلى 66 مليونا و731 ألفا و881 جنيها، حيث طرح الفيلم قبل حلول عيد الأضحى بأسبوعين وتحديداً يوم 25 يوليو الماضى.

ورغم طرح الفيلم بشكل مبكر قبل عيد الأضحى إلا أن الإقبال الجماهيرى مازال كبيراً على دور العرض لمشاهدته خلال أيام العيد، لاسيما أن العمل لاقى إشادات كبيرة من جانب الجمهور والنقاد، ويظل مرشحاً للوصول إلى رقم قياسى من الإيردات فى نهاية الموسم الذى يتبقى عليه أكثر من شهرين.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.