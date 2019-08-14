شكرا لقرائتكم خبر عن مكارينا.. هكذا حول طلعت زين الأغنية من الإسبانية للمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة لوفاة الفنان طلعت زين، الذى ولد بالإسكندرية فى 21 فبراير 1950، وأحب الموسيقى وانضم إلى فريق "الدريمرز" The Dreamers الذى تكون من طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ثم انضم زين لفريق "البتى شاه" التى تكونت من وجدى فرانسيس، عزت أبو عوف، وفريدى رزق، عمر خيرت، وهانى شنودة، وكانت مرحلة فارقة فى مشواره الفنى.

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ومن أبرز أعمال زين كان تعريبه لأغنية "مكارينا" الإسبانية الشهيرة التى قدمها لوس ديل ريو برقصتها الشهيرة ليقدمها زين بنكهة مصرية مع الشاعر عادل عمر لتحقق انتشارا واسعا ثم شارك فى كليب "راجعين" فى مقدمة الكليب بعبارته الشهيرة "تعالى تعالى تعالى".

شارك زين فى السينما من خلال أفلام "أنياب" من إخراج محمد شبل، و"أفريكانو"، "مرسيدس"، "لحم رخيص"، و"أحلام عمرنا"، "الديلر".