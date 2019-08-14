شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مهندس الصوت جميل عزيز والجنازة بكنيسة مارجرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الناقدة السينمائية صفاء الليثي وفاة مهندس الصوت جميل عزيز قبل قليل بعد صراع مع مرص السرطان ، ومن المقرر أن يشيع الجثمان من كنيسة مارجرجس بشارع الزهار بالجلاء فى الثانية عصرا.

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جميل عزيز عمل كمهندس صوت بهيئة السينما والمسرح والموسيقى، ثم تدرج في المناصب ما بين ستوديو الأهرام وستوديو نحاس حتى شغل مدير عام الصوت والمونتاج بشركة مصر للأستوديوهات ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في جهاز السينما.

شارك كعضو لجنة تحكيم فى مشروعات تخرج طلبة المعهد العالى للسينما وكذلك فى مسابقات جمعية الفيلم. قام بتسجيل الصوت وعمل المكساج لمئات من الأفلام التسجيلية الروائية القصيرة ولمئات من الافلام الروائية الطويلة ومن أهمها الثأر إخراج محمد خان 1980 أهل القمة إخراج على بدرخان 1981 المشبوه إخراج سمير سيف 1981 الطاووس إخراج كمال الشيخ 1982 العار إخراج على عبد الخالق 1982 البداية إخراج صلاح ابو سيف 1986 ابناء وقتلة إخراج عاطف الطيب 1987 يوم مر .. يوم حلو إخراج خيرى بشارة 1988 الكيتكات إخراج داود عبد السيد 1991.