شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..حكيم يتصدر بورصة الساحل للعام الرابع بحضور جماهيرى غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضور جماهيرى ضخم وغير مسبوق من جميع الأعمار شهده حفل حكيم بالساحل الشمالى فى ثالث أيام عيد الأضحي ليسجل أكبر نسبة إقبال جماهيرى من بين كل حفلات صيف 2019.

الحفل حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحاصر الجمهور حكيم عقب خروجه الذى وقف وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم فى حب وسعادة .

جدير بالذكر أن جمهور الساحل يصر على حضور حفل حكيم للعام الرابع على التوالى ليجعله النجم الأبرز فى بورصة حفلات الصيف.

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