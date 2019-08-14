- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..حكيم يتصدر بورصة الساحل للعام الرابع بحضور جماهيرى غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضور جماهيرى ضخم وغير مسبوق من جميع الأعمار شهده حفل حكيم بالساحل الشمالى فى ثالث أيام عيد الأضحي ليسجل أكبر نسبة إقبال جماهيرى من بين كل حفلات صيف 2019.
الحفل حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحاصر الجمهور حكيم عقب خروجه الذى وقف وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم فى حب وسعادة .
جدير بالذكر أن جمهور الساحل يصر على حضور حفل حكيم للعام الرابع على التوالى ليجعله النجم الأبرز فى بورصة حفلات الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر صور ..حكيم يتصدر بورصة الساحل للعام الرابع بحضور جماهيرى غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.