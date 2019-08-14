شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحصد 35.4 مليون جنيه بشباك التذاكر فى 6 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية الكبيرة منذ طرحه يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس، حيث حقق أمس الثلاثاء – ثالث أيام عيد الأضحى 7.969.881 ليصل اجمالى مع حصده الفيلم فى شباك التذاكر بعد 6 أيام عرض 35.481.400

تدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.