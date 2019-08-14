صفاء الليثي تعلن موعد ومكان جنازة مهندس الصوت جميل عزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل صباح اليوم الأربعاء، مهندس الصوت جميل عزيز، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من كنيسة مارجرجس عصر اليوم.

وأعلنت الناقدة الفنية صفاء الليثي، عن وفاة جميل عزيز، عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة:" البقاء لله، توفى هذا الصباح مهندس الصوت جميل عزيز، خالص التعازي للأسرة السينمائية وكل محبيه".

وأضافت: "عزاء الراحل المغفور له جميل عزيز في كنيسة مارجرجس شارع الزهار من شارع الجلاء بالقللي الساعة الثانية ظهرًا".

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يذكر أن، جميل عزيز عمل كمهندس صوت بهيئة السينما والمسرح والموسيقى، ثم تدرج في المناصب ما بين ستوديو الأهرام وستوديو نحاس حتى شغل مدير عام الصوت والمونتاج بشركة مصر للأستوديوهات ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في جهاز السينما.

كما شارك كعضو لجنة تحكيم في مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما وكذلك في مسابقات جمعية الفيلم. قام بتسجيل الصوت وعمل المكساج لمئات من الأفلام التسجيلية الروائية القصيرة ولمئات من الافلام الروائية الطويلة ومن أهمها الثأر إخراج محمد خان 1980 أهل القمة إخراج على بدرخان 1981 المشبوه إخراج سمير سيف 1981 الطاووس إخراج كمال الشيخ 1982 العار إخراج على عبد الخالق 1982 البداية إخراج صلاح أبو سيف 1986 أبناء وقتلة إخراج عاطف الطيب 1987 يوم مر

يوم حلو إخراج خيري بشارة 1988 الكيت كات إخراج داود عبد السيد 1991.