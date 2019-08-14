محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن المخرج هاني لاشين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة مهندس الصوت جميل عزيز.
"عزيز" عانى منذ فترة من مرض سرطان البنكرياس، وكانت أسرته قد ناشدت نقابة المهن السينمائية لعلاجه على نفقة النقابة.
جميل عزيز عمل في عدد من الأفلام الهامة أبرزها "ليه يا بنفسج"، "الإمبراطور"، "سلام يا صاحبي"، "آخر الرجال المحترمين"، "ليلة القبض على فاطمة"، "فتوة الناس الغلابة"، وغيرها من الأعمال
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مهندس الصوت جميل عزيز.. صانع "سلام ياصاحبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.