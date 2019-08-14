وفاة مهندس الصوت جميل عزيز.. صانع "سلام ياصاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج هاني لاشين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة مهندس الصوت جميل عزيز.

"عزيز" عانى منذ فترة من مرض سرطان البنكرياس، وكانت أسرته قد ناشدت نقابة المهن السينمائية لعلاجه على نفقة النقابة.

جميل عزيز عمل في عدد من الأفلام الهامة أبرزها "ليه يا بنفسج"، "الإمبراطور"، "سلام يا صاحبي"، "آخر الرجال المحترمين"، "ليلة القبض على فاطمة"، "فتوة الناس الغلابة"، وغيرها من الأعمال