"رسالة آخر أيام العيد".. أمل رزق: "أتمنى نصفي قلوبنا ونبطل حقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

وجهت الفنانة أمل رزق، رسالة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، في آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتبت رزق، في رسالتها قائلة: "بعد كل المعايدات دي والكلام والدعوات، أتمنى أن تصدقوا القول والفعل، ونصفي قلوبنا ونبطل بقى نحقد ونقطع أرزاق الناس، ونغتاب الآخرين وبعدها ندعى ربنا كأننا من أولياء الله الصالحين، ربنا يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه عيدكم محبه وتسامح ورضا وحب، عيد سعيد".

يذكر أن، الفنانة أمل رزق، أعلنت مؤخرًا، تعرض نجلتها "لمى"، لحادث سير أثناء عودتها مع صديقتها من الساحل الشمالي، ما أدى إلى تحطم سيارتها ودخولهما المستشفى، وأصيبت ببعض الجروح في الفك والقدمين.