هشام ماجد يهنئ محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده: "أجدع وأحد في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة صديقه الفنان محمد محمود عبد العزيز بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر هشام صورة كوميدية لصديقه محمد محمود عبد العزيز وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا أجدع واحد في مصر". ويحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 37، إذ إنه من مواليد 14 أغسطس 1981.

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