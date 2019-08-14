محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء 14 أغسطس، بطريقة كوميدية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة مركبة له على جسم طفل، وعلق قائلاً: "تسلم إيدك بجد، شكرًا أنا عارف ان مافيش طفل بشنب بس سامحوني بقا، معلش شكرًا لكل حضراتكم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب".
وتابع: "في بداية حابب أقول إني شاكر جدًا لدعمكم الدائم ليا في أي حاجه بعملها وشكرًا لنقدكم اللي بشوف منه أخطائي وبحاول أصلحها، ربنا يقدرني واعمل اللي يعجب حضراتكم سواء تمثيلا أو إنتاجًا، شكرًا من كل قلبي على كل الكلام الحلو اللي جالي النهاردة بمناسبة عيد ميلادي، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما ان شاء الله اسألكم الفاتحة والدعاء لأ بويا ولكل من رحلوا عنا".
ويحتفل محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 37، حيث إنه من مواليد 14 أغسطس 1981.
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