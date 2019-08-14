رحمة حسن تنشر صورة بصحبة نجم عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجم العالمي برادلي كوبر. وعلقت: "أفضل صورة على الإطلاق، شكرا على طيبتك"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهور الفنانة الشابة. يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم "نص جوازة" بطولة مصطفى أبو سريع، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، ومن إخراج سيف الساحر.

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