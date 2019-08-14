تراند اليوم : محامي طليقة "وائل كفوري": هذا الشخص سبب فشل التسوية بينهما...

كشف محامي أنجيلا بشارة، طليقة المطرب اللبناني وائل كفوري، عن فشل التسوية بينهما، ولم يعد أمامهما سوى اللجوء للقضاء.

وقال المحامي أشرف الموسوي في تصريح إلى موقع "فوشيا"، إن "فشل التسوية جاء بسبب التمييع والمماطلة التي لجأ إليها كفوري، خلال الفترة الماضية، إذ أنه أضاع كل الفرص التي أُتيحت له".

وأضاف: "وائل كفوري غير مكترث للوضع الذي وصلت إليه ابنتاه ميشال وميلانا، وغير مدرك لحجم الخسارة المعنوية التي ستلحق به".

واتهم الموسوي، الشاعر والكاتب حبيب أبو أنطون، بأنه السّبب في وصول التسوية بين أنجيلا بشارة وطليقها وائل كفوري للفشل، مبررًا اتّهامه بأنه "أبو أنطون ليس وراءه سوى الانتقادات السّاخرة له ولموكّلته أنجيلا عبر "تويتر".

وأكّد الموسوي أنّه "علم بأن كفوري بصدد رفع دعوى قضائية ضد أنجيلا بشارة بجرم القدح والذم، بسبب المشاركات التي قامت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها ومنعها من التحدّث والظّهور العلني".

فيما قال الموسوي إنهم بصدد رفع دعوى قضائيّة ضد طليق موكّلته أنجيلا بشارة، للتهرب من الالتزامات المالية المفروضة عليه، والتزامه الأبوي.