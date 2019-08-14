أزمة بين منه فضالي وجمهورها بسبب المايوه.. تعرف على التفاصيل

حذفت الفنانة منه فضالي عدد من صورها التي نشرتها على مختلف صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك، انستجرام، تويتر" بعد أن تعرضت لحملة هجوم غاضبة من قبل الجمهور، والتي ظهرت فيها اثناء تواجدها بأحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي وهي مرتدية "مايوه بكيني أحمر" مكشوف.

وأثارت الصور الجدل بين متابعي منه فضالي حيث تبادل الجمهور التعليقات ما بين معترض على نوعية الصور الجريئة التي تنشرها معتبرنها مخالفة للعادات والتقاليد خاصة كونها فنانة مشهورة وبين من يشيدوا بالصور ويؤكدوا أنها حرية شخصية ولا يجوز لأي شخص اقحام نفسه في حياة الأخرين وفرض رأيه عليه.

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وتسببت صور "مايوه" منه فضالي في أزمة بين متابعيها والتي تحول النقاش حولها لمشادات وهجوم عنيف بسبب اعتياد الفنانة على نشر هذه النوعية من الصور المثيرة للجدل من وجهة نظرهم.

ويبدو أن فضالي تأثرت بتعليقات جمهورها وعلى غير العادة حذفت الصور بدون أي رد منها عن سبب الحذف.

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وتستعد منة فضالي لتصوير فيلم "ماكو"، والذي تلعب فيه دور "مايا" بجانب نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان السورى قصي خولي، ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي والفنان التركي

مراد يلدريم، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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ووصفت منه فضالي العمل في ماكو بالتجربة المختلفة، والفيلم أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه في عمق البحر، وهو مستوحى من قصة حقيقية، هي العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، وتحكي عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر.

كما تشارك الفنانة منه فضالي في الجزء لثاني من مسلسل قيد عائلي الذي حقق الجزء الأول منه نسبة مشاهدة عالية، والمسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن الكبار منهم: عزت العلايلي و وميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏