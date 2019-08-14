غدًا.. هاني شاكر يلتقي الجمهور التونسي في مهرجان سيليانا

يلتقي المطرب الكبير هاني شاكر بالجمهور التونسي، غدًا الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، من خلال حفل ضخم يحييه ضمن فعاليات مهرجان "سيليانا"، وقد نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أثناء استعداده للسفر إلى

تونس.علق شاكر على الصورة قائلًا: "صباح الخير لاحلى ناس أنا في طريقي لتونس الخضرا الجميلة بأهلها وناسها الطيبين وكلي شوق لمقابلة جمهوري الحبيب في تونس في فعاليات مهرجان سيليانا بكرة إن شاء الله".جدير بالذكر أن مهرجان "سليانة الدولى" انطلقت فعالياته منذ يومين، وتستمر حتى يوم 19 أغسطس، وتتضمن فعالياته مجموعة متميزة من الحفلات الغنائية والاستعراضية، إضافة لعدد من العروض المسرحية، واتخذ المهرجان في هذه الدورة "ذاكرة زاما" شعارًا له.