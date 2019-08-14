أحمد صلاح حسني عن الراحل أحمد زكي: أعشق هذا الممثل العظيم

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة معالي زايد، ظنًا منه عن طريق الخطأ أن اليوم الأربعاء 14 أغسطس، يوافق ذكري وفاة زكي الحادية عشر، إلا أنه رحل عن عالمنا في 27 مارس 2005.
فكتب حسني عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلامي لن يضيف لتاريخه ولا لحب الناس ليه لكن كنت لازم في ذكري رحيله ال ١١ اقول اني بعشق هذا الممثل العظيم وأقول ان الفن خسر كتير برحيله ولكنها الحياه
يذكر أن أخر أعمال أحمد صلاح حسني، هو فيلم "الممر"، الذي شارك في بطولته إلي جانب نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وعدد من ضيوف الشرف، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، من تأليف وإخراج شريف.
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