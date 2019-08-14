فن ومشاهير

الليلة.. القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بعيد الأضحى

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يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، اليوم الأربعاء، حفلا موسيقيا متميزا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بنادي نقابة المهن التمثيلية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة من أروع الأغاني التراثية، منها "دارت

الأيام، بتونس بيك، أنا لك على طول، تمر حنة، وحياتك يا حبيبي" من غناء المطربة أنغام مصطفى، وأيضًا أغنية "كل دة كان ليه، يا مسافر وحدك، على قد الشوق، الحياة حلوة" غناء المطرب أحمد محسن، و "سواح، ما قالي وقولتله، أي والله، على رمش عيونها" غناء المطرب أحمد الوزيري، بالإضافة إلي دويتو "شحات الغرام" تقدمه أنغام مصطفى، مع أحمد الوزيري.
جدير بالذكر أن الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يُقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.
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