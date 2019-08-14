الليلة.. القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بعيد الأضحى

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، اليوم الأربعاء، حفلا موسيقيا متميزا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بنادي نقابة المهن التمثيلية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة من أروع الأغاني التراثية، منها "دارت
جدير بالذكر أن الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يُقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.
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