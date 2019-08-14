كشف المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عن بداياته الغنائية، وأن المطربين شفيق جلال ومحمد عبدالمطلب هما أول من اكتشفاه.
وقال عبدالباسط حمودة، خلال حواره مع إسعاديونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض على فضائية "دي إم سي"، إن شفيق جلال كان يسكن معه في الدرب الأحمر.
وأوضح حمودة، أنه كان يغني في الشارع مع أبناء منطقته ومر المطرب شفيق جلال؛ واصطحبه إلى شارع محمد على ولم يعرفه أحد وقتها ومن هنا بدأت مسيرته في الغناء الشعبي.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عبدالباسط حمودة يروي أسرارًا عن بداية مشواره الفني.. ويعلن: هذا من اكتشفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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