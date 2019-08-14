ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة والإعلامية ​ريتا حرب​ لموقع "الفن" عن حياتها العائلية بشكل مختصر، فقالت إنها تعمل دائماً على إبعادها عن الإعلام، وإعتبرت أن حياتها العائلية هي أغلى ما تملك وتربيتها لأولادها، ورغم أنها أخذت من وقت حياتها العملية، لكنها لا تندم أبداً بل تشعر أنها نعمة من الله.

وكانت ريتا قد عبرت عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "​آخر الليل​"، ونسب المشاهدة الكبيرة التي حققها المسلسل بجزئه الثاني في رمضان، مشددة على الصداقة والتفاعل الرائع خلال التصوير الذي كان بشكل كبير بين فريق العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- هذا ما قالته ريتا حرب عن حياتها الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.