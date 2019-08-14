ميرنا وليد - بيروت - بعد مشروع الملهى الليلي الذي قرر المشاركة في تأسيسه بنسبة 50 %، علم موقع "الفن" أن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ دخل بشراكة جديدة، لكن هذه المرة من خلال منتجع سياحي شرقي العاصمة ​بيروت​، ويعتبر من المنتجعات الراقية، ويضم مسبحاً وأكثر من مطعم الى جانب عدد من الشاليهات الفخمة.

ويُقال أن الساهر لديه إستثمارات عديدة في أكثر من دولة عربية، تشمل المطاعم والفنادق والنوادي الليلية، ويتردد أنه يخاف من يتقدم بالسن أكثر ويجلس في المنزل بلا عمل، وينفق كل الثروة التي جمعها من الفن على نفسه وعلى أسرته، لذلك يضع أمواله في مشاريع سياحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- كاظم الساهر شريك بمنتجع سياحي في بيروتخاص "الفن"- هذا ما قالته ريتا حرب عن حياتها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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