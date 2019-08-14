خاص "الفن"- هذا رأي وليد ناصيف بإخراج مسلسل "خمسة ونص"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر المخرج ​وليد ناصيف​ في حدبث خاص لموقع "الفن"، أن الممثل هو الذي يلعب دوراً كبيراً بالنسبة للمخرج، وحين يكون الممثل بارعاً يكون المخرج أكثر نجاحاً.

وبعد أن سألناه عن رأيه بإخراج فيليب الأسمر في مسلسل "​خمسة ونص​"، قال ناصيف إن للممثلين البارعين الفضل الأكبر بنجاح أي عمل.

وعلى صعيد الفيديو كليبات، كان ناصيف قد حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومنها مع الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ من خلال إخراجه فيديو كليب "باي باي"، من كلمات وألحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي.

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