ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي كان : إختاروا أفضل أغنية بالنسبة لكم من أغنيات ​ناصيف زيتون​الجديدة : كل يوم بحبك، أنا معك أو وصلك خبر؟

بعد اسبوع من التصويت حلت اغنية "وصلك خبر" في المركز الاول بنسبة 63%، في المركز الثاني اغنية "كل يوم بحبك" بنسبة 22% وفي المركز الثالث "أنا معك" بنسبة 15%

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كانت هذه تفاصيل خبر أغنية " وصلك خبر" لناصيف زيتون تتفوق على "أنا معك" و"كل يوم بحبك" حسب استفتاء الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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