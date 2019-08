صوفيا بوش حصلت على ألقاب جمالية.. وتزوّجت من تشاد مايكل موراي لخمسة أشهر وإتهمته بالإحتيالأدهم...

ميرنا وليد - بيروت - صوفيا آنا بوش من مواليد 8 تموز/يوليو عام 1982، هي الممثلة الأميركية والناشطة والمخرجة والمنتجة.

عرفت شهرة كبيرة بتجسيدها دور بروك ديفيس في المسلسل الدرامي One Tree Hill الذي عرض من عام 2003 حتى عام 2012. كما لعبت دور البطولة في مسلسل درامي Chicago P.D. من عام 2014 حتى عام 2017.

إضافة الى ذلك اشتهرت ​صوفيا بوش​ في العديد من الأفلام مثل John Tucker Must Die ،​The Hitcher​، دراما الجريمة The Narrows، الدراما القانونية Marshall، Acts of Violence ، و​Incredibles 2​.

الطفولة

ولدت صوفيا بوش في باسادينا بكاليفورنيا، وهي الطفلة الوحيدة لمورين سيرسون وتشارلز ويليام بوش. تدير والدتها استوديو للتصوير الفوتوغرافي ووالدها مصور إعلانات وتجميل. تخرجت من مدرسة ويستريدج للبنات في عام 2000 ، حيث كانت عضوًا في فريق الكرة الطائرة. في سن الـ 17 ، حصلت بوش على لقب ملكة الورود. التحقت بجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) وارادت ان تتخصص في مجال الصحافة وكانت عضوًا ورئيسة للنادي النسائي Kappa .Kappa Gamma

مسيرتها الفنية

ظهرت صوفيا بوش لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم National Lampoon's Van Wilder عام 2002 الى جانب الممثل ​ريان رينولدز​. بعد ذلك ، ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية ، بما في ذلك Nip / Tuck ، و Sabrina the Teenage Witch ، وفيلم Point of Origin.

في عام 2002تم اختيار صوفيا بوش لتجسيد دور كيت بروستر في Terminator 3: Rise of the Machines، لكن تم استبدالها بكلير دانيس بعد أسبوع من التصوير لأنها شعرت بأنها أصغر من أن تلعب دورها.

في عام 2003 ، حصلت صوفيا بوش على دور بروك ديفيس في المسلسل التلفزيوني One Tree Hill، واكتسبت شهرة واسعة حتى أصبحت متحدثة باسم علامات تجارية بارزة.

في تموز/ يوليو عام 2006 شاركت صوفيا بوش ببطولة فيلم القرن John Tucker Must Die من إخراج بيتي توماس الى جابب جيسي ميتكالف، وحقق الفيلم نجاحاً تجارياً بـ 60 مليون دولار حول العالم.

في العام نفسه ، لعبت دور البطولة في فيلم Stay Alive إلى جانب ​جون فوستر​ وفرانكي مونيز وآدم غولدبيغ، ثم لعبت دور غريس أندروز في فيلم الرعب الكلاسيكي The Hitcher.

بعد ثلاث سنوات ، شاركت في بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي " Chalet Girl" ، الذي تم إصداره في شباط/ فبراير عام 2011.

في آب/ أغسطس عام 2013 ، انضمت بوش إلى فريق شرطة شيكاغو Chicago Fire، وفي عام 2018 قدمت بوش صوت Voyd ، البطلة الخارقة في فيلم Incredibles 2.

حياتها العاطفية

في أيار/ مايو عام 2004 دخلت صوفيا بوش في علاقة مع الممثل ​تشاد مايكل موراي​ ،والذي شاركته بطولة One Tree Hill، وتزوجا في 16 نيسان/أبريل عام 2005 في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

بعد خمسة أشهر من الزواج، أعلن بوش وموراي انفصالهما في سبتمبر/أيلول عام 2005. وفي شباط/فبراير عام 2006 قدمت صوفيا بوش أوراقاً لإبطال الزواج بتهمة الإحتيال، إلا أن المحكمة لم تنظر بطلبها، وكان تم منحهما الطلاق في كانون الأول/ديسمبر عام 2006.

من عام 2008 إلى عام 2009، واعدت صوفيا بوش النجم ​جيمس لافيرتي​، كما واعدت بعدها الممثل أوستن نيكولز بشكل متقطع لمدة أربع سنوات، وانتهت علاقتهما في عام 2012.

بعدها بدأت بوش بمواعدة دان فريدنبرغ، مدير برنامج غوغل في كانون الثاني/يناير عام 2013، وإنفصلا في شباط/فبراير عام 2014، لكنهما ظلا صديقين حتى أنها تقول إن وفاته في عام 2015 أثرت بشكل كبير عليها.

صوفيا بوش أكثر الممثلات جاذبية

إحتلت صوفيا بوش المرتبة الثالثة في قائمة Femme Fatales، النساء الخمسون الأكثر جاذبية في عام 2004، وحصلت على المرتبة 15 في فئة 20 من النساء الأكثر إثارة لعام 2004.

في أيار/مايو عام 2007، احتلت صوفيا بوش المرتبة 24 في قائمة Maxim Hot 100، كما ظهرت أيضاً على غلاف نسخةMaximفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006، وحصلت على المرتبة 30 في قائمة "Hot 100" لعام 2014.