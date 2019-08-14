خاص- نقولا الأسطا يجسّد الواقع في “مش عارف مين”

“مش عارف مين” هي الأغنية التي أطلقها النجم نقولا الاسطا منذ ساعات قليلة، حيث كتب الأسطا شخصيًا أغنيته هذه وقام بتلحينها، في حين تولى وليد قبلان عملية التوزيع، حيث طرحها الاسطا لجمهوره على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية التي جاءت باللهجة اللبنانية، قدمها الأسطا بصوته المميز والعذب ضمن أداء أكثر من رائع، كما نقلت الأغنية الواقع الأليم الذي وصل اليه البشر اليوم، حيث فُقدت ابسط الميزات الانسانية، ولم يعد الانسان يقف الى جانب اخيه الانسان في اوقات الشدة، بل تقتصر العلاقات على المصالح فحسب، كما تطغى الغيرة والحسد، ليفرح الآخرون عند فشل الغير بدلاً من التكاتف معه ومساعدته لتخطي محنته.

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اللافت في الفيديو كليب أن الاسطا كان البطل الوحيد، دون الاستعانة بعنصر آخر ليشاركه الكليب، وهو دلالة على عدم وجود في الحياة من يقف الى جانبنا، انما كان البارز وجود “كلب” يرافقه في جولاته، ما يدل على الوفاء الذي يميّز هذا الحيُوان الاليف في حين باتت هذه الميزة مفقودة لدى البشر.

الجدير بالذكر أن نقولا الاسطا في صدد التحضير لألبوم جديد، سيحمل اسم “اليوبيل” وسيضم عدد من الأغنيات الجديدة والمميزة، متعاونا مع أهم الشعراء والملحنين.