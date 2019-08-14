فن ومشاهير

رحمة حسن برفقة النجم العالمى برادلى كوبر فى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية التى تقضيها فى باريس، بصورة مع النجم الأمريكى برادلى كوبر، معبرة عن سعادتها الشديد بتلك الصورة التى التقطتها برفقته.

ونشرت رحمة حسن، عبر حسابها على إنستجرام، صورة برفقة النجم الأمريكى برادلى كوبر، وكتبت عليها قائلة: "أفضل ‏صورة"، موجها له رسالة شكر: "أشكرك كثيرا على طيبتك".‏

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم "الرجل الأخطر" مع الفنان سامح حسين، وفيلم "نص جوازة" مع الفنانين الشباب مصطفى أبو سريع ونبيل عيسى.

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