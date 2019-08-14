- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حسن برفقة النجم العالمى برادلى كوبر فى باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية التى تقضيها فى باريس، بصورة مع النجم الأمريكى برادلى كوبر، معبرة عن سعادتها الشديد بتلك الصورة التى التقطتها برفقته.
ونشرت رحمة حسن، عبر حسابها على إنستجرام، صورة برفقة النجم الأمريكى برادلى كوبر، وكتبت عليها قائلة: "أفضل صورة"، موجها له رسالة شكر: "أشكرك كثيرا على طيبتك".
يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم "الرجل الأخطر" مع الفنان سامح حسين، وفيلم "نص جوازة" مع الفنانين الشباب مصطفى أبو سريع ونبيل عيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة حسن برفقة النجم العالمى برادلى كوبر فى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.