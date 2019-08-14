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25 صورة من نسخة فيلم يوسف شاهين "الأرض" المرممة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت صور النسخة المرممة من فيلم المخرج يوسف شاهين "الأرض" إعجاب رواد فيس بوك، وذلك بعد نشر إحدى الصفحات على فيس بوك عددا من الصور من السنخة التى تم ترميمها مؤخرا، وهى صفحة متخصصة فى نوادر السينما المصرية والعالمية وتاريخ صناعة السينما.

 

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فيلم "الأرض" من إنتاج سنة 1970 أخرجه يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبد الرحمن الشرقاوى، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية، وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، في استفتاء النقاد وقد شارك فى بطولته الفنانة نجوى إبراهيم وعزت العلايلى ومحمود المليجى ويحيى شاهين وحمدى أحمد وتوفيق الدقن وعبد الوارث عسر وصلاح السعدنى وعلى الشريف وعبد الرحمن الخميسى.


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ومن أشهر مشاهد الفيلم مشهد إخراج البقرة التى سقطت من الساقية، ونزول رجال القرية لإخراجها وتكاتفهم وتوحدهم بعد عراك على حصة المياه، واكتشافهم أن عراكهم يجب أن يوجه للاقطاع والحكومة، وأيضا المشهد الذى يجمع أبوسويلم بشباب القرية مع الشيخ حسونة ويحكى لهم كيف كان كفاحهم وهم شباب وأنهم لم يخافوا مثلما يحدث فى هذا الوقت ويتحمسون بعدها ويقومون بإلقاء الحديد فى الترعة.

 

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ومن المشاهد المهمة أيضا مشهد الختام وهو سقوط أبو سويلم وسحله على وجهه وتشبثه بالأرض ممسكاً بعيدان القطن وامتزاج دمائه بالأرض.

 

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ومن أشهر المشاهد في ذلك الفيلم مشهد إخراج البقرة التي سقطت من الساقية، ونزول رجال القرية لإخراجها وتكاتفهم يد بيد وتوحدهم بعد عراك على حصة المياه، واكتشافهم أن عراكهم يجب أن يوجه للاقطاع والحكومة وأيضا المشهد الذي يجمع أبوسويلم بشباب القرية مع الشيخ حسونة ويحكي لهم كيف كان كفاحهم وهم شباب وأنهم لم يخافوا مثلما يحدث في هذا الوقت ويتحمسون بعدها ويقومون بإلقاء الحديد في الترعة.

 

 

ومن المشاهد المهمة أيضا مشهد الختام وهو سقوط أبو سويلم وسحله على وجهه وتشبثه بالأرض ممسكاً عيدان القطن وامتزاج دمائه بالأرض.

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