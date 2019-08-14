فنانة مصرية مسلمة تثير الجدل بعد ظهورها داخل كنيسة تصلي وتوقد الشموع

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ” رحمة حسن ” الجدل بعد نشرها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا لها وهي بداخل كنيسة خلال زيارتها الحالية لفرنسا .
وظهرت رحمة في الصور وهي تصلي وتوقد الشموع داخل كنيسة ” القلب المقدس ” بفرنسا .
كما نشرت صور ليسوع المسيح والتقطت صور لنفسها .
وأغلقت رحمة حسن خاصية التعليقات كي لا تتعرض الديانة المسيحية أو هي لأي تعليقات جارحة خصوصا انها تنتمي للديانة المسلمة إلا أن ذلك لم يمنعها من الدخول الى الكنيسة .
وتعد كنيسة القلب المقدس ” sacre coeur ” من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام والمعروفة بضخامتها وجمالها الخارجي والداخلي .. وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور .
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