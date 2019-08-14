ساني ليون تتفوق على شاروخان وسلمان خان بـ Google

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في أغسطس 2019 ، لا تزال نجمة الاباحية السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون على رأس قائمة أكثر مشاهير جوجل في الهند ، حيث تفوقت على رئيس الوزراء ناريندرا مودي والنجمين سلمان خان وشاروخان.

وفقًا لتحليلات Google Trends ، فإن معظم عمليات البحث المتعلقة بـ ساني Sunny تتعلق بمقاطع فيديوهاتها، إلى جانب سيرتها الذاتية الأكثر شهرة “Karenjit Kaur: The Untold Story of Sunny Leone”.

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صعدت ليون إلى الشهرة عندما ظهرت في برنامج الواقع الشهير Bigg Boss، وبعد ذلك، بدأت الأبواب تُفتح أمامها، فمن تمثيل الأفلام إلى جلسات الفوتوسيشن الساخنة والتقاط الصور لصالح أغلفة المجلات العالمية، وعروض الواقع إلى إعلانات العلامات التجارية، تتواجد الممثلة المذهلة موجودة في كل مكان.

وفي الحديث عن الجبهة المهنية والاحترافية ، ستشارك ليون في عرض برنامج الواقع ، Spiltvilla 12. وقد شوهدت آخر مرة في أغنية Crazy Habibi و Decent Munda من فيلم السينما ارجون باتيلا Arjun Patiala ، إلى جانب الممثلين ديلجايت دوسانيه Diljit Dosanjh و فارون شارما Varun Sharma.

كما تعمل ممثلة بوليوود ليون حاليًّا على فيلمها الكوميدي المقبل “كوكوكولا” حيث تتعلم لهجة محلية تُستخدم في ولاية أوتار براديش، وسيبدأ صانعو الفيلم، الذي أنتجه ماهيندرا دريوال، وسيطرح الفيلم بنهاية الشهر المقبل.