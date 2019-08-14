بعد انفصالها عن زوجها.. أديل تستمتع بعطلة مميزة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والمطربة البريطانية أديل، البالغة من العمر 31 عامًا، جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من رحلة حديثة قامت بها مع أصدقائها إلى منطقة نهر كولورادو، وظهرت فيها ببلدان جزر المحيط الهادئ، وهي تركب على متن قارب، وتسبح وتتنزه في أحد الجبال وداخل الوادي، معلقةً عليها: “صيف 2019”.

وعلى ما يبدو أن المطربة العالمية، أرادت بنشرها تلك الصور أن تعلن تخطيها لأزمة انفصالها عن سيمون، إذ كانت تربطها به علاقة غير تقليدية، وأن تؤكد سعادتها بالعيش وحيدة مع ابنها أنجلو ذي الستة أعوام، خصوصًا وأنها ظهرت في جميع صورها وهي مستمتعة وتضحك.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية أديل، اعطت معجبيها لمحة عن كيفية قضائها أشهرها الأخيرة، خصوصًا بعد انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي في أبريل الماضي.