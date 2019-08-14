كيم كاردشيان تشعل إنستجرام بصورة مع كيلي جينر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حصدت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، تجمعها بشقيقتها الصغرى كيلي جينر، احتفالا بعيد ميلادها الـ٢٢، إعجاب ٣ ملايين متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

النجمة العالمية التي تبلغ من العمر ٣٨ عاما، ظهرت مع كيلي جينر في الصورة من جلسة تصوير لصالح أحدث خطوط مستحضرات التجميل التي يتعاون فيها الثنائي العائلي الشهير.

والجدير بالذكر أن كيلي جينر، هي شقيقة كيم كاردشيان من الأم - كريس جينر- وبينهما ٣ شقيقات آخريات هن كورتيني وكلوي كاردشيان وكيندال جينر، كما أن كيلي جينر صنفت المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار.

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وعلى جانب أخر، كشف تحقيق أجراه معهد أداء الموسيقى المعاصرة “ICMP”، في لندن مؤخرًا على العديد من حسابات المشاهير، وقام بوضعها في مراجعة للكشف عن عدد المتابعين الحقيقيين لحسابات الشقيقات.

وأفاد التقرير الصادر عن المعهد بأن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وشقيقتها كلوي تتشاركان النسبة ذاتها في عدد المتابعين الوهميين، بنسبة بلغت 44%، بينما وصلت نسبة التزييف في حسابات كورتني إلى 49% من المتابعين، في حين أن الأخت الصغيرة كيلي جينر يتابع حسابها 30% من المتابعين الوهميين.

ويتابع النجمة العالمية كيم كاردشيان أكثر من 145.7 مليون متابع، فيما يتابع كلوي 97.1 مليون متابع، ويتابع الأخت الكبرى كورتني أكثر من 80.7 مليون متابع، أما عدد متابعي كايلي جينر فوصل إلى 143 مليون شخص.