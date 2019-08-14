ميرندا كير تستعد لاستقبال مولودها الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تنتظر النجمة و السوبر موديل الاسترالية الشهيرة ميرندا كير، استقبال مولودها الثالث خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت النجمة العالمية ميرندا كير البالغة من العمر 35 عاما، قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة جديدة و هي بالمرحلة الاخيرة من الحمل.

وظهرت ميراندا كير في الصورة مرتديه فستان يحمل رسومات ” الليمون ” و حمل التصميم إمضاء دار أزياء ” Saloni ” ووصل سعره إلى 595 جنيها استرلينيا، كما أكملت أناقتها بارتدائها حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض.

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وعلى جانب أخر، كانت النجمة والعارضة الأسترالية الشهيرة ميراندا كير، قد وضعت طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال ومؤسس برنامج سناب شات إيفان سبيجل.

الثنائي العالمي، ميراندا كير وزوجها قد اختار اسم “هارت” للطفل الجديد، وجاء في بيان للنجمة العالمية ووجها رجل الأعمال لمجلة “People”: الكلمات لا نستطيع وصف مدى سعادتنا باستقبالنا طفلنا الجديد في عائلتنا.. ميراندا تتحسن وفلين متحمس كثيرًا ليصبح أخا أكبر.. شكرا لكم من أجل كلماتكم وأمنياتكم في هذا الوقت المميز.

والجدير بالذكر أن ميراندا كير، لديها طفل آخر يسمى “فلين” يبلغ من العمر 7 سنوات من زوجها الأول النجم الشهير أورلاندو بلوم.